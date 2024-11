Casa a prima vista, Corrado Sassu: "Mi sono licenziato", cosa ha fatto dopo il programma

25 novembre 2024 a

a

a

Un successo arrivato inaspettatamente quello di Corrado Sassu, uno dei tre agenti immobiliari protagonisti della versione "romana" di Casa a prima vista. Nato e cresciuto nella Capitale, il 34enne lavora come agente da quanto ha 23 anni e prima di diventare un personaggio televisivo aveva una serie di agenzie immobiliari in franchising. Poi però è arrivata la trasmissione di Real Time e tutto è cambiato.

"La mia situazione - ha detto senza mezzi termini - è un po' particolare, perché in realtà dopo il successo del programma in pratica mi sono licenziato. In quel momento mi sono accorto che c'era un cambiamento. Sono ancora un agente immobiliare ma avevo delle agenzie con un franchising così ho deciso di venderle perché volevo creare qualcosa di mio grazie a questi contatti che stavano entrando".

Casa a prima vista, ecco la cucina di Blasco Pulieri: "Cafonata", il dettaglio sconcertante

Insomma, con il successo Sassu è diventato un vero e proprio imprenditore: "Oggi ho un'azienda online immobiliare dove genero contatti e vendo immobili", ha raccontato durante Vanity Fair Stories svelando un ulteriore aneddoto: "La cosa impressionante è che stanno entrando una valanga di contatti e un po' tutti noi. Ci siamo dovuti organizzare per riuscire a gestire questo nuovo flusso di lavoro ma anche la vita privata e la tv". E il modo migliore per lui è stato quello di "licenziarsi".