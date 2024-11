Angelo Madonia, "lo faccio per Federica". Addio a Ballando, parla lui: il caso deflagra

26 novembre 2024 a

"Motivi che vanno oltre la danza". Parla per la prima volta Angelo Madonia, su Instagram, e spiega i motivi che lo hanno portato alla rottura con Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il ballerino e coreografo era il partner della concorrente Federica Pellegrini e nell'ultima puntata era stato protagonista di un duro alterco con la giurata Selvaggia Lucarelli.

"Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto - sono le dure parole di Madonia sulla propria pagina Instagram -. È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni".

"Non sono un uomo di comunicazione, ma un professionista del ballo - prosegue -. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco. Ringrazio i colleghi della danza che, in privato, mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione in questo momento difficile. Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso. Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me, ma soprattutto la bellezza della danza".

Nel frattempo il caso è deflagrato ben al di fuori degli studi televisivi e dei social, e rischia di finire addirittura in Parlamento. "Credo sia opportuno che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo a Ballando con le stelle, Rai 1", afferma in una nota Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e membro della Commissione di Vigilanza Rai. "Sugli intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati (Lucarelli e Mariotto). Sulla non presa di posizione della padrona di casa. Sui problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli italiani che vorrebbero solo rilassarsi", prosegue la Dalla Chiesa.

La Rai ha indicato come "divergenze professionali" il motivo della sostituzione di Madonia con Samuel Peron, un cavallo di ritorno. "Ballando è da anni il programma del sabato sera per le famiglie, costa moltissimo, ha un cast di altissimo livello, con grandi professionisti, non merita di finire nel tritacarne mediatico per colpa di una giuria (non tutta) incompetente e livorosa. Le persone partecipano per divertirsi, ci mettono la faccia, si rompono costole e si slogano caviglie. Tutto per imparare a ballare. Vanno supportate e non massacrate per vecchie antipatie che hanno il cattivo odore delle vendette personali. La televisione pubblica merita rispetto. Da chi la fa e da chi la guarda", conclude Dalla Chiesa.