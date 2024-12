Antonella Clerici impazza con le giovani ugole

Klaus Davi 02 dicembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (The Voice Kids) Mediaset chiama e la Rai risponde. Nelle settimane in cui si afferma This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin sul percorso degli ex concorrenti di Amici, il Servizio Pubblico ottiene un risultato notevole con The Voice Kids, il talent dedicato alle ugole più giovani e promettenti, arrivando a toccare venerdì in prima serata il 24% di share con oltre 3,7 milioni di telespettatori. Ancora un ottimo riscontro per il format guidato da Antonella Clerici che si mantiene sui livelli delle due precedenti edizioni arrivando a lambire il 30% di share verso la conclusione a mezzanotte con l’esibizione della 12enne Federica anticipata da Clementino che si è addirittura cimentato con L’infinito di Leopardi.

La Clerici, con la giuria composta da Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, attira una platea diversa da quella di Toffanin: più matura (over 55 al 26%) ma con alto tasso laureati (24%). Una forte spinta arriva dal Sud con regioni come Campania e Puglia vicine al 30%. Viene il sospetto, visti anche i recenti successi di produzioni come Io canto Generation di Gerry Scotti, che l’andamento positivo di questi programmi - a discapito dei reality più “seduti” - sia dovuto anche a una percezione dei concetti di merito, talento, fatica decisamente più acquisiti presso il target decisivo degli under 20 rispetto al recente passato.