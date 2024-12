Sabrina Carpenter, il gesto osceno sul palco davanti a tutti: pandemonio in concerto

02 dicembre 2024 a

a

a

La sintesi di Dagospia è come da tradizione tanto piccantella quanto efficace: "Prima giocano con Topolino, poi diventano belle topolone". Su X è diventato virale il video, pochi esaustivi secondi, di Sabrina Carpenter. La cantante ha 25 anni, oltre oceano è famosissima già da qualche anno mentre in Europa il suo nome ancora fatica ad affacciarsi come nuova regina del pop contemporaneo.

Certo, giovani e giovanissimi la apprezzano anche dalle parti del Vecchio Continente, ma il grande pubblico mainstream la ignora o quasi. Lei, però, si inserisce nel solco di altre ex lolite della musica leggera a stelle e strisce, lanciate in tv da Disney Channel come icone di un pubblico di ragazzini e passate a essere nel breve volgere di pochi mesi vere e proprie bombe sexy. Con buona pace di genitori, censori e bigotti vari che spesso, in America, riescono a fare il bello e il cattivo tempo.

"Amplesso sul palco": Aitana indigna la Spagna, lo show vietato ai minori | Guarda

La memoria corre ad ex "lolite" come Britney Spears e Christina Aguilera o, in tempi più recenti, a Miley Cyrus e Bella Thorne. Volti simpatici e puliti, molto "all American", promosse a ninfette con video conturbanti, testi ammiccanti e lascivi e live senza remore. Così è toccato alla Carpenter.

Ex protagonista della serie tv Girl meets world nei panni di Maya Hart, la biondina classe 1999 sta coronando 10 anni di carriera musicale con il suo Short n' Sweet Tour, che ha seguito l'omonimo ultimo album uscito quest'anno. Un grande successo anche per la "marcia in più" che Sabrina mette sul palco. L'ultima occasione? A Los Angeles l'ex ragazzina angelica si è esibita addirittura in una finta fellatio, mettendosi in ginocchio, tirandosi indietro la folta chioma a mo' di coda e mimando il gesto erotico con il microfono. Colpo di genio, pure un "conato di vomito" finale, con il pubblico in visibilio...