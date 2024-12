Manuel Bortuzzo, orrore contro Manuel Bortuzzo: "Se non stai con me, ti ammazzo"

04 dicembre 2024 a

La pricipessa stalker andrà a processo. Dopo aver per mesi perseguitato Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico, Lucrezia Hailé Selassié ha accettato il rito abbreviato e il 13 marzo dell’anno prossimo sarà davanti al gup per la prima udienza. Nel capo di imputazione i pm di piazzale Clodio scrivono che la ragazza ha procurato al suo ex «uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione».

La sedicente principessa etiope, come riportato dal Messaggero, avrebbe anche minacciato di morte Bortuzzo. La loro storia era nata e finita tra le mura del Grande Fratello vip dell’edizione 2021-22, ma la donna non ha accettato la fine e ha iniziato a vessare il nuotatore. Dopo essere stata denunciata, la 26enne era sottoposta a divieto di avvicinamento e portava il braccialetto elettronico per atti persecutori.

"Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo": questo il tenore dei messaggi che Selassié avrebbe inviato al campione di nuoto. Lei intanto, come riporta Il Messaggero, si è dichiarata innocente attraverso il suo avvocato. "La giustizia farà il suo corso", ha commentato invece il padre di Bortuzzo, Franco, che ha spiegato che ora il figlio si trova alle Seychelles e che "sta meglio".