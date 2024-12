Belve, Sonia Bruganelli fa il nome: "Cose talmente gravi... avrei dovuto denunciare"

04 dicembre 2024 a

"Quello che è accaduto con Marco sul lavoro sono state cose talmente gravi che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto": Sonia Bruganelli lo ha detto a proposito dello sceneggiatore Salvati durante l'intervista con Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. La giornalista e conduttrice l'aveva incalzata, ricordando un vecchio tweet di Salvati che diceva: "Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza". Il riferimento, a quanto sembra, è a una trasmissione condotta da Paolo Bonolis, ex della Bruganelli, alla quale per diverso tempo ha lavorato anche Salvati.

"Se un’azienda ha preso dei provvedimenti, è perché c’era motivo - ha proseguito la Bruganelli a Belve -. La decisione è stata di Paolo, che non era presente, ma quando ha saputo cosa fosse accaduto, non poteva certo ignorare il comportamento di qualcuno che aveva offeso una donna, la madre dei suoi figli e anche la produttrice del programma". Oggi, a chi gli ha chiesto una replica sui social, Salvati ha risposto in maniera secca: "Non ci saranno risposte da parte mia. Ci penseranno i miei legali". Lo sceneggiatore italiano, quindi, preferisce non entrare nel merito della questione, lasciando che se ne occupino i suoi avvocati.