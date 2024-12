La Ruota della Fortuna, Marco vince l'auto? L'accusa folle dopo la puntata: "Ha iniziato a menarla..."

06 dicembre 2024 a

a

a

A La Ruota della Fortuna è la serata (col botto) di Marco, il nuovo campioncino, giovanissimo. Nella puntata andata in onda venerdì 6 dicembre, il concorrente ha trionfato nella ruota finale dopo aver domato gli sfidanti con diverse soluzioni alle definizioni. E con un montepremi di più di 6.000 euro, Marco si è accomodato sul trono dei campioni con un'occasione d'oro: mettere le mani sul super-premio, un'auto.

E così Marco al primo tentativo è riuscito nella grande impresa. La definizione "cucina etnica" grazie alle lettere indizio e all'intuito del concorrente è stata accompagnata dalla giusta soluzione "involtini primavera". Ma come sempre su X c'è anche chi va all'attacco e come sempre riesce a far polemica sul nulla: "Appena Gerry ha iniziato a "menarla" che era il campione più giovane di sempre e giù di lodi e lodi.. ci avrei scommesso dei soldi sopra che vinceva la macchina...". Sospetti basati sul nulla. Ma per fortuna c'è chi invece riconosce i meriti del campione: "Si chiude in gloria questa settimana de LaRuotaDellaFortuna con un nuovo campione e con la seconda vincita della SportEquipe 6.0 in questa stagione". Con buona pace dei rosiconi.