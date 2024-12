Mara Venier sotto processo: "le stesse minc***te", Albano Carrisi "in imbarazzo"

08 dicembre 2024 a

Pomeriggio dell'8 dicembre: i telespettatori, perfidi, aprono il processo a Mara Venier. Tutta colpa degli ospiti di Domenica In, giudicati dagli utenti su X un tuffo nel passato. "Tutto già visto" è una delle critiche ricorrenti sull'ex Twitter, e sotto al fuoco di fila ci finisce anche Silvia Toffanin, su Canale 5.

"Se Domenica In propone Albano e i Ricchi e Poveri, Verissimo risponde con le novità Zanicchi e Orietta Berti. Sempre a dire le stesse minc***te e le stesse battute. Siamo un paese morto. L'intrattenimento è praticamente immutato da 40 anni". Addirittura.

In generale, comunque, sotto attacco è soprattuto Zia Mara: "Per intervista prima di Natale si potrebbe invitare anche Ivana Spagna, così si può esibire con Gente come noi e col suo nuovo singolo cover T'amo T'amo T'amo attualmente in radio e classifica", suggerisce un appassionato collaborativo. Ma i toni sono assai meno condiscendenti.

"Se la prossima stagione Bonolis passa realmente in Rai, speriamo gli affidino l'edizione numero 50 di Domenica In", "Albano, Ricchi e Poveri... Un paio di puntate natalizie con chef che fanno il panettone, qualche attore con fiction/film in promozione, e da gennaio talk aspettando Sanremo con Bartoletti, Rosanna Fratello & co. E anche questa stagione è andata", "Tv 'cosa mia'. Da quanti giorni Mara Venier non portava Albano nel suo programma a raccontare per la milionesima volta le stesse cose? Come mai senza almeno 'una' artisticamente negata di famiglia per un impossibile lancio? Non sarebbe ora di togliersi di mezzo?", "Secondo me anche Albano ormai è imbarazzato da queste ospitate", "Questa ha proprio rotto, sempre le stesse persone amiche sue!", "Oltre un'ora di Ricchi e Poveri e adesso un'altra di Albano. Potrebbe tranquillamente essere la replica di una qualsiasi puntata degli ultimi 5 anni", "Per sbaglio sono capitato nell'ospizio di Domenica In. Vuoi mica farti mancare Albano?".