L'Eredità, Valentina massacrata sui titoli di coda: "Il trombone e il bocchino..."

Mai una parola gentile per nessuno. I telespettatori di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni sono famosi per essere critici con tutti i concorrenti, sfidanti e campioni. Tutti impreparati, tutti antipatici, spesso addirittura favoriti e aiutati dagli autori.

La community più severa di X non si smentisce nemmeno questa sera, commentando la puntata andata in onda domenica 8 dicembre. Ne hanno per tutti, fin dal triello: "La cultura generale è morta e sepolta. Io non ho fatto le scuole in Italia ma la Mosca di Giotto e il semestre bianco le sapevo... Questi concorrenti ci sono andati a scuola?", "Christian è stato scelto per diventare un personaggio ma di questo passo finirà per rimanere sul ca***zo a tutti!", "Bella figura Eugenio! Nun ne ha imbroccata una", "Ai 100 secondi ignoranza al potere...", "Ma io dico che ignoranza. Nemmeno il semestre bianco sanno", "Dolci e gossip: tutte le sanno. Storia e geografia: insomma".

Si arriva così alla Ghigliottina, con Valentina che batte tutti e gioca per un montepremi da 150mila euro. La performance è ottima, con un solo errore che dimezza il bottino: per 75mila euro le 5 parole collegate dalla chiave misteriosa sono "sotto", "trombone", "animali", "diretto" e "barattolo". Gli appassionati si sbizzarriscono nelle ipotesi: "Tiro", "Copertura", "Scala", "Zero". Valentina ci prova con "Vuoto", ma la risposta corretta è proprio "tiro".

"Ringrazio Zio Paperone che mi fece conoscere il termine 'trombone' legato alle armi da fuoco (ma anche archibugio; per lupara devo invece ringraziare Archimede)", commenta a caldo un utente. E un altro, più piccante: "Er trombone c'ha pure er bocchino ma non era il caso".