Raffaella Carrà, clamoroso a Roma: due anni dopo la morte, la sua casa da 2 milioni di euro...

Ancora in vendita, dopo due anni, l'appartamento da quasi 2 milioni di euro appartenuto a Raffaella Carrà. Si trova in via Nemea, nel quartiere di Vigna Clara a Roma Nord. Ampio quasi 400 metri quadri, ha 9 bagni, una sauna e una piscina. Nonostante la messa in vendita della casa quasi due anni fa, a poco più di 2 milioni, a quanto pare non si è ancora trovato l'acquirente giusto. E ora il prezzo sarebbe sceso, aggirandosi intorno a un milione e 900mila euro.

Proprio in quell'appartamento, la cantante e conduttrice ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Nello stesso complesso residenziale, abitavano anche Gianni Boncompagni e Sergio Japino. Tutto il complesso è di lusso: presenta un parco, una piscina, dei campi da tennis e il servizio di vigilanza 24 ore su 24. La casa in vendita, d'altronde, non è da meno: ha grandi vetrate e colori chiari che la rendono molto luminosa ed è arredata con mobili vintage sui toni del bianco e grandi specchi alle pareti.

Finiture in marmo in bagno, dove si trovano anche una grande vasca idromassaggio e una sauna. Nell'appartamento, poi, ci sono una sala trucco, tre camere per gli ospiti e una palestra. Giancarlo Magalli, storico amico e collaboratore di Raffa, ha spiegato perché quella casa non sarebbe appetibile: "È un treno - ha detto durante la presentazione del libro dedicato a Raffaella ed edito da Treccani -, ecco perché non si riesce a vendere. Sono quattro appartamenti tutti in fila, è come abitare su un Frecciarossa: uno degli appartamenti era mio, prima glielo affittai, poi glielo vendetti".