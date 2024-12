Affari Tuoi, Eleonora sconvolge anche De Martino: il gesto a fine puntata sfuggito a tutti

11 dicembre 2024 a

a

a

Un finale che lascia l'amaro in bocca. La puntata di Affari Tuoi di martedì 10 dicembre si è conclusa nel peggiore dei modi per la concorrente in gara. Eleonora, della Toscana, ha giocato assieme al compagno Yuri.

La coppia inizia il gioco con il pacco numero 19, rifiuta prima 33.000 e poi 17.500 euro convinti da un disegno "propiziatorio" del loro figlio, a casa. Il finale però è una brutta sorpresa. L'accompagnatrice dei bimbi dell'asilo sullo scuolabus se ne va con soli 10 euro.

Un finale di partita che lascia di stucco Stefano De Martino e non solo. Su X infatti i telespettatori dopo la puntata perdono le staffe: "Smettetela di inseguire numeri improbabili e inventati, non servono a nulla! E sempre meglio l'uovo oggi che la gallina domani!", tuona un utente. C'è anche chi prende di mira il disegno: "Sembrava che seguissero un ragionamento, una strategia. E invece si affidavano a un disegno del loro bambino, che però non era il disegno del destino", "Eleonora al figlio: 'Il 10 dicembre 2024 ore 21.35 ho perso un sacco di soldi. Non predire più niente'".

E ancora: "Perché i buoni Eleonora e Yuri della toscana non hanno preso la metà di ciò che avevano richiesto", "Crederci sempre, arrendersi mai. Ma nel disegno sembrava ci fosse un appeso all'ingiù senza testa. P.s. Primi sei tiri 18 - 20 - 1 - 2 - 3 e poi invece del 17 che aveva un rosso pesante chiamano il 4 e alla offerta di cambio non sanno come regolarsi e rifiutano".

"Stava strappando il disegno del figlio ahahhah ora lo regalano alle suore", "Poverino il bambino ci resterà malissimo". Insomma, la scelta di affidarsi al disegno del figlio non ha portato molto bene.