Andrea Bocelli da brividi anche per l'Auditel

14 dicembre 2024

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Andrea Bocelli 30: The Celebration)

Trenta anni di carriera celebrati in prima serata da Canale 5. Continua la svolta “qualitativa” di Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi che con il suo intervento a This is me ha indicato i nuovi corsi identitario-tematici del Biscione nel prossimo futuro, con chiare indicazioni editoriali.

Andrea Bocelli (anche se in realtà Canale 5 da sempre allestisce queste serate evento con ottimi risultati) sembra andare perfettamente in questa direzione.

Unire la buona manifattura anche al risultato di audience. Che c’è stato: la celebrazione si è infatti aggiudicata a mani basse la prima serata con 2,5 milioni di spettatori e il 16.4% di share toccando spesso picchi del 20% grazie a momenti clou in scaletta come i duetti con star del calibro di Ed Sheeran, Johnny Depp e Brian May, con un’emozionante versione di Who Wants to Live Forever dei Queen. La serata di Bocelli arriva dopo quelle dedicate al Volo ma anche ad altri grandi della nostra musica come Renato Zero, i Pooh senza dimenticare Adriano Celentano. Pur mantenendo un presidio sui millennial, grazie soprattutto ad Ed Sheeran, l’evento si rivolge per lo più a un pubblico over 45 (al 21% di share) attratto da Bocelli ma anche da nomi come Zucchero, Shania Twain, lo stesso Brian May o Elisa.