Carlos Alcaraz ride in faccia a Jannik Sinner per questa domanda...

La stessa canzone "non l’ho sentita del tutto, ma ho visto che (Jannik, ndr) ha pubblicato qualcosa”, ha aggiunto lo spagnolo. Così il giornalista lo ha incalzato: "È qualcosa che riesci a immaginare di fare?". E qui Carlos replica in maniera ironica. Anzi, scoppia proprio a ridere : "Quale canzone vuoi che canti? E poi, scusa, ma con chi?", dice sfoderando un largo sorriso.

Intanto al Queen’s, Carlos Alcaraz si è preso un altro titolo di stagione dopo aver battuto in tre set il ceco Jiri Lehecka . In conferenza stampa, un giornalista ha chiesto allo spagnolo se anche lui è intenzionato a pubblicare una canzone come l’amico Jannik, ma Alcaraz è stato abbastanza schietto: "Cosa? Penso di non essere pronto. Al massimo posso cantare sotto la doccia”.

Essere sempre sulla bocca di tutti: Jannik Sinner lo è, sia per il k.o. di Halle contro Alexander Bublik sia per la canzone pubblicata assieme al tenore Andrea Bocelli , dal nome Polvere e Gloria .

"Penso di non essere ancora pronto. Vediamo tra un paio d’anni". Per poi dire ancora: "Non credo di poter pubblicare una qualsiasi canzone. È qualcosa a cui non penso". Poi il colpo di scena, Alcaraz non sapeva chi fosse Bocelli: "È difficile. Onestamente, non proprio, scusa…, non voglio prenderti in giro”, ha detto al giornalista.

Alla fine il tono della conversazione è rimasto sempre scherzoso: "Sì, anche io canto… ma quando sono solo, al massimo sotto la doccia, in camera mia — ha detto ancora Alcaraz — Dipende dall'umore del giorno o dal momento". E svela che ama avere come sottofondo musicale sonorità che ricalcano il "pop reggaeton, pop spagnolo, pop inglese. Sì adoro cantare le canzoni che mi piacciono. Potrebbe essere qualsiasi cosa".