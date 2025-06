Jannik Sinner, Paolo Bertolucci sbotta: "Idiozia", l'ultima sparata

Jannik Sinner da tennista a cantante. La notizia del duetto del numero uno al mondo assieme ad Andrea Bocelli ha scatenato i social. In tanti hanno infatti preso di mira l'altoatesino definendo discutile la scelta di cantare un brano. Ecco allora che a correre in suo soccorso ci pensa Paolo Bertolucci. Dapprima l'ex tennista bolla come "idiozia a livelli massimi" qualsiasi battuta di pessimo gusto e poi tuona: "Leggo di Sinner che non avrebbe dovuto farlo con Bocelli. Si tratta del cantante italiano più famoso al mondo. Due numeri 1!!". E, ancora, sempre su X: "85 milioni di dischi venduti. Qualcuno detesta Bocelli? Evidentemente Sinner non lo detesta".

La canzone, dal titolo "Polvere e Gloria", è in uscita il prossimo 20 giugno. Il brano è un mix di italiano e inglese, dove si intona: "All you have to do is to be yourself", "Improve every day", "Talent doesn’t exist, it has to be earned".