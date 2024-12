Ballando con le Stelle, "ecco chi vince": la soffiata prima della diretta, finale rovinato?

14 dicembre 2024 a

L'edizione, che sta volgendo al termine, di Ballando con le Stelle è stata di certo sui generis. Tante, tantissime polemiche hanno accompagnato i ballerini e i maestri di ballo. Oltre ai giudici e alla conduttrice. Al centro della bufera, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, con quest'ultimo che ha abbandonato il programma dopo aver ricevuto alcuni commenti sulla sua vita personale. Ma lasciando lo show, ha anche penalizzato la sua compagna di ballo Federica Pellegrini. La Divina ha subito avuto modo di avere accanto un degno sostituto, che però - scherzo del destino - si è infortunato poco prima della diretta.

Poi c'è stato lo scandalo Mariotto. Il giudice è stato pizzicato dalle telecamere mentre "toccava" con mano le parti intime di un ballerino. Al momento non è ancora chiara la sua partecipazione alle semifinali di Ballando con le Stelle. Di sicuro, è arrivata una secca condanna da tanti telespettatori.

"È successo qualcosa di molto grave": Milly Carlucci condanna Guillermo Mariotto

Ma chi vincerà questa edizione? I bookmaker credono nella rimonta di Federica Pellegrini. Giunti alla semifinale dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, la vittoria della “Divina” - arrivata a cambiare tre maestri in poche settimane - offerta a 41 soltanto venti giorni fa, crolla a quota 4 su Sisal e 4,50 su Planetwin365, terza in lavagna dietro la “solita” coppia formata da Bianca Guaccero, in pole a 1,90 e Federica Nargi, prima inseguitrice a 2,30.