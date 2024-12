Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto alla semifinale "a una condizione": la voce esplosiva

14 dicembre 2024 a

“Il dubbio è sciolto: Guillermo Mariotto sarà presente durante l’appuntamento con Ballando con le Stelle di questa sera sul banco dei giudici, secondo quanto si apprende la seconda semifinale su Rai1 del dance show condotto da Milly Carlucci”. L'Ansa non ha dubbi: "lo stilista e giurato chiederà scusa al pubblico”. Mariotto, presumibilmente, spiegherà anche le ragioni del suo improvviso abbandono dello studio e facendo chiarezza sul 'caso molestie'".

Lo scorso 30 novembre, Mariotto aveva lasciato lo studio di Ballando senza preavviso. Lo stilista aveva in un primo momento parlato di "motivi di lavoro". Poi di problemi di salute. Ma che Mariotto avesse qualcosa che non andava lo si era capito benissimo quando si rese protagonista di un gesto che sta facendo ancora discutere. In un video diventato virale sui socia, si può vedere Mariotto mentre sfiora i genitali di uno dei danzatori. Il ballerino ha smentito tutte le voci che lo additavano vittima di molestia sessuale. Ma la stessa Milly Carlucci era intervenuta parlando di "un malinteso". Ma in tanti, invece, avevano accusato Mariotto di condotto riprovevole.

Intanto cresce l'attesa per la semifinale di Ballando con le Stelle. Secondo i bookmakers, la favorita per la vittoria finale è Federica Pellegrino. La Divina, nonostante i tanti problemi affrontati nel corso di questa edizione, è vista come la probabile trionfatrice dello show.