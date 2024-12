Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sconvolge tutti: "Mariotto non sta bene"

15 dicembre 2024 a

Selvaggia Lucarelli è stata ospite a Da noi a ruota libera, il programma in onda su Rai 1 condotto da Francesca Fianldini. E per l'occasione, è tornata a parlare delle svariate polemiche che hanno sconvolto questa edizione di Ballando con le Stelle. Uno dei principali argomenti dell'intervista è stato Guillermo Mariotto. La firma del Fatto - anche se è giudice del programma - non si è sentita di giudicare il collega: "Mariotto non è una persona strategica, non pianifica. Lo conosco da nove anni e posso dire che non è lineare, da lui ci si aspettano sempre reazioni eclatanti".

"Molti hanno pensato che questa uscita fosse una parte del suo personaggio, ma quest'anno sta affrontando dei problemi personali. Bisogna essere delicati e cauti, perché non sta bene. Voglio bene a Mariotto, anche con i suoi difetti. A volte è insopportabile, ma non è questo il momento di attaccarlo", ha concluso.

La Lucarelli è poi tornata a parlare anche di Chiara Ferragni, a un anno dal cosiddetto Pandoro Gate. La conduttrice ha chiesto a Lucarelli che voto darebbe al rapper e all'influencer per come hanno gestito la situazione. La risposta non lascia spazio a mezze misure: "Fedez zero, Chiara Ferragni cinque. C'è ancora tanto da lavorare, ma la preferisco a Fedez".