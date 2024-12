Casa a Prima Vista, Corrado Sassu stroncato dalla fidanzata: "Qual è il mio programma preferito"

19 dicembre 2024 a

Manca sempre meno all'inizio della quarta stagione di Casa a Prima Vista, il seguitissimo programma televisivo in onda su Real Time. In queste settimane, le star dello show - Gianluca Torre, Ida Di Filippo, Marianna D'Amico, Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer - stanno già preparando le puntate che i telespettatori potranno godersi da gennaio 2025. Ma, anche per gli agenti immobiliari più famosi di Italia, è tempo di godersi le vacanze natalizia con amici e parenti.

Corrado Sassu, per esempio, trascorrerà le festività in compagnia della sua fidanzata. Lei si chiama Alessia Tedesco. E, come lui, fa l'agente immobiliare. I due hanno pubblicato un video tenero ed esilarante su Instagram, dove Corrado la presenta ufficialmente ai suoi 100mila follower. Il filmato è impostato come se fosse una classica doppia intervista de Le Iene. Stesse domande, ma risposte molto diverse. Tanta dolcezza e ilarità, fino a quando Alessia non ha spezzato il cuore al suo fidanzato.

Casa a Prima Vista, clamoroso: ecco chi è la fidanzata di Corrado Sassu | Video

A un certo punto, ai due fidanzatini viene posta la seguente domanda: "Qual è il tuo programma televisivo preferito?". Corrado Sassu non ha avuto il minimo dubbio: "Casa a Prima Vista". Facile, lui è una delle star dello show. Ma Alessia, invece, ha lasciato tutti a bocca aperta. "Il Castello delle cerimonie. Un programma geniale, veramente geniale", ha spiegato lei. I follower di Corrado sono rimasti estrerrefatti dalla risposta di Alessia. E hanno voluto esprimere tutto il loro disappunto. "Ma il Castello delle Cerimonie Alessiaaaaaaa - ha commentato Martina -. Per ora non ti seguirò".