Ballando, scoppia il caso dopo la finale: "Vogliamo il certificato", dove è stato avvistato Mariotto

È stata la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ad aggiudicarsi l’edizione 2024 di "Ballando con le stelle", nella serata finale andata in onda su Rai1 e conclusasi a tarda notte.

Il duo nato dietro le quinte e che ora potrebbe convolare a nozze visto che formano una coppia anche nella vita, ha avuto la meglio su Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. L’ex regina del nuoto nonostante un percorso difficile a causa prima del forfait dell’ex maestro Angelo Madonia, allontanato dalla produzione, e poi sostituito da Samuel Peron che a sua volta si è procurato una lacerazione, è riuscita comunque a salire sul podio.

Terzo posto per Federica Nargi e Luca Favilla. Grande assente della finale tra le fila dei giudici è stato Guillermo Mariotto che, dopo le polemiche della vigilia, ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio a un ginocchio e non è potuto rientrare dall’impegno di lavoro che aveva a Riad. "Ci ha mandato un certificato medico - ha detto Milly Carlucci - si è rovinato una gamba compresi i legamenti". E proprio Mariotto sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Fiumicino nella mattinata del 21 dicembre su una sedia a rotelle. Una circostanza che confermerebbe, come riporta FanPage, la precarità del suo stato di salute. I fan del programma però si sono scatenati sui social e c'è chi addirittura chiede a Milly Cralucci di mostrare il certificato medico...