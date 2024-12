Striscia, Enzo Iacchetti: "Attenti allo zoccolo duro. Se la tolgono...", clamoroso messaggio a Pier Silvio Berlusconi

23 dicembre 2024 a

a

a

"Da quando Ezio ed io siamo tornati, gli ascolti sono in ripresa". Enzo Iacchetti, che con Ezio Greggio rappresenta la storia di Striscia la notizia e di Mediaset, non ha paura di rivendicarlo. In una lunga intervista a La Stampa, il comico, musicista e attore lanciato oltre 30 anni fa in tv da Maurizio Costanzo parla della crisi di popolarità di Striscia, il tg satirico fondato di Canale 5 fondato da Antonio Ricci che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha per primo avuto il coraggio di mettere in discussione pochi giorni fa.

"Quando Striscia era un fenomeno da 12 milioni di telespettatori, a più riprese la Rai mi ha fatto proposte mirabolanti: per dividermi da Ezio con cui formavo una coppia imbattibile. Mi dicevano 'Ti diamo il doppio' senza nessun progetto definito ma solo tanti 'faremo, studieremo'. Io però sono un fedele, mai tradito (e me ne vanto). Che me ne frega del doppio, se sto bene dove sono?", ricorda Iacchetti.

Enzo Iacchetti, da Striscia un siluro per De Martino: "Bravo, ma...". Parole pesanti su Affari tuoi

"È innegabile che oggi Striscia sia in un momento faticoso. Con 37 anni di storia in passato è anche abbastanza normale, succede", aveva detto Berlusconi a Cologno, colloquiando con i giornalisti, sottolineando la concorrenza spietata di Stefano De Martino e Affari tuoi: "È innegabile che sia molto faticoso partire con prodotti con un divario così importante rispetto alla concorrenza di Rai 1. Io parlo con Antonio Ricci, abbiamo un ottimo rapporto. Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere". Parole per certi versi clamorose, anche perché Pier Silvio aveva aperto chiaramente alla possibilità di trovare delle alternative, "un'alternanza di prodotti come avviene nel preserale sia per noi che per la Rai, questo non lo escludo".

Striscia la Notizia, tornano Greggio e Iacchetti? Clamoroso a Mediaset: cosa sta succedendo

"Berlusconi farà ciò che vuole - è il messaggio lanciato da Iacchetti dalle colonne della Stampa -. Ma trovare un’alternativa non sarà facile, per non pensare alle reazioni che potrebbe avere il nostro piccolo zoccolo duro". Ascolti in risalita alla mano, Enzino avverte Mediaset e la Rai: nessuno potrà fare i conti senza Striscia.