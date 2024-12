Bianca Guaccero, clamoroso dopo il trionfo a Ballando: ecco dove la ritroveremo

Alessandra Menzani 24 dicembre 2024 a

Che il ballo possa cambiare la vita è cosa nota, il potere catartico e terapeutico della danza è oggetto anche di studi scientifici. Nel caso di Bianca Guaccero, il ballo ha costituito una rivoluzione totale, una gioia per la vita privata e per la carriera. La conduttrice pugliese di Bitonto, 43 anni, energia allo stato puro, ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle di cui è stata la favorita fin dal primo giorno. Ha trionfato più che meritatamene, ha svoltato la carriera e ha trovato l’amore. Tutto insieme. Lui è, manco a dirlo, è il ballerino che l’accompagnava, Giovanni Pernice: «Ero carica ma pensavo tutto all’infuori dell’amore... poi quando l’ho incontrato abbiamo iniziato a ridere e far cose ed ho trovato lui che è peggio di me, durante le prove, facevamo musical, cantavamo, ho detto questo è peggio di me... quindi il fatto che ridevamo molto assieme ed eravamo molto complici e non si può costruire, capita, e quando capita...», ha raccontato in tv dopo il trionfo.

PROMOZIONE

Bianca ha una figlia di dieci anni e un ex marito. E d’ora in avanti la sua carriera in Rai è spianata: dal 10 gennaio condurrà insieme a Nek la quarta edizione di Dalla strada al palco, un programma in cui gareggiano i talenti di strada. E poi bisserà con Sanremo, dove è stata chiamata alla conduzione di Prima Festival con Gabriele Corsi: si tratta della striscia che anticipa la gara vera e propria, che lo scorso anno era stata affidata a Paola e Chiara. Sanremo (a essere precisi) lo aveva già co-condotto nel 2008, con Andrea Osvárt, edizione in cui aveva affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti, uno a cui i talenti non sfuggono mai. E così, oggi, la versatilità di Bianca Guaccero (anche attrice al cinema, teatro e sul piccolo schermo) trova una meritato riconoscimento, soprattutto dopo quel brusco stop nel novembre 2020, forse il momento peggiore del percorso professionale della conduttrice pugliese.

In quella data era stata sospesa la trasmissione che conduceva da anni, Detto Fatto, dopo il caso del discusso “tutorial” in cui si insegnava alle donne a fare la spesa in modo sexy e provocante. Un contenuto che ha provocato una valanga di critiche e ha infine indotto alla sospensione, decisione presa dall’allora amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini. Bianca aveva chiesto scusa al pubblico, ma non era abbastanza in epoca di spiccata permalosità. E pensare che solo due anni prima c’era stata la consacrazione, quella telefonata potente e in qualche modo profetica di Raffaella Carrà. In una chiamata a sorpresa in diretta aveva detto delle cose meravigliose proprio alla Guaccero: «È una ragazza che sa fare tutto: balla, canta, è un’espressione di energia straordinaria. Bianca, sei stupenda, complimenti!» aveva detto Raffa, che scomparse pochi mesi dopo.

BENEDIZIONE

Una benedizione che qualcuno ha addirittura visto come una sorta di passaggio di testimone: «Mi dà il coraggio a continuare a credere in quello che faccio. Lei mi ha donato delle parole straordinarie che non riesco nemmeno a ripetere ma che ricorderò per sempre. È stato un regalo incredibile». Due anni dopo le chiudono il programma. Ma non è stato necessariamente un male. Bianca meritava e merita qualcosa di più di una trasmissione di tutorial, è sicuramente una showgirl completa, a Ballando lo ha dimostrato. E pensare che nel 1999 preferirono Elisabetta Canalis a lei. Circola infatti un video sui social con una giovane Guaccero impegnata nel provino per diventare velina mora di Striscia la notizia, ma andò meglio alla sarda. Ma non finì lì.