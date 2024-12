Anna Falchi, la 'proposta indecente' a Zlatan Ibrahimovic: "Il mio sogno nel cassetto"

27 dicembre 2024 a

Anna Falchi, icona degli anni ’90 e 2000, torna sotto i riflettori. Attrice, conduttrice televisiva, ex modella e produttrice cinematografica, oggi 52enne, sarà ospite dello speciale televisivo Storie di Donne al Bivio di Monica Setta in onda su Rai 2. Con radici italiane e finlandesi, Anna è stata a lungo considerata un simbolo di sensualità e bellezza, ma la sua vita privata ha spesso catturato l’attenzione quanto, se non più, della sua carriera.

Ripercorrendo il suo passato amoroso, Anna ricorda con nostalgia e sincerità alcuni degli uomini che hanno segnato la sua vita. Dal 1994 al 1996 è stata legata a Fiorello, un amore travolgente ma complicato: "Il primo amore. Una grande passione ma difficile da vivere come personaggi pubblici...", ha confessato a La Repubblica. Negli anni successivi, ha avuto una relazione con il campione di motociclismo Max Biaggi, un capitolo che oggi definisce chiuso ma sereno: "Stiamo facendo un giro tra gli amori più famosi ma sono completamente archiviati. Con Max ci sentiamo, è una cara persona".

Il suo matrimonio del 2005 con l’imprenditore Stefano Ricucci, celebrato in grande stile all’Argentario, fu un evento mediatico, ma si concluse nel giro di un anno. Successivamente, dal 2008 al 2010, Anna è stata legata a Denny Montesi, da cui ha avuto sua figlia Alyssa. Dal 2011 al 2022 ha vissuto una lunga relazione con Andrea Ruggieri, giornalista Rai e deputato di Forza Italia.

Tra passato e presente, non mancano curiosità più leggere. Anna ha raccontato al settimanale diretto da Andrea Biavardi un aneddoto particolare legato a Rupert Everett, attore dichiaratamente omosessuale: "Ma come mi ha baciato lui, nessuno mai". Un ricordo frizzante, che però risale a un periodo in cui era sentimentalmente legata a Fiorello.

Oggi però, Anna sembra aver trovato una nuova felicità. Recentemente, il magazine Diva e Donna l’ha immortalata in compagnia di un misterioso cavaliere, Theodorico Napolitano, di 31 anni, ventuno in meno di lei. Nonostante la differenza d’età, le foto suggeriscono una forte sintonia tra i due. Theo, però, si è mantenuto cauto nel commentare la relazione, dichiarando: "Dovreste chiedere ad Anna, non a me. Non mettetemi in difficoltà con Anna".

Anna, super tifosa della Lazio e madrina della festa scudetto biancoceleste nel 2000, non nasconde però un suo sogno segreto: "Adesso il mio sogno nel cassetto è Zlatan Ibrahimovic. Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza, e ha la mia stessa ironia. È l’unico che mi fa palpitare".

Un’affermazione che conferma come Anna continui a vivere la vita con entusiasmo, tra ricordi del passato e nuove emozioni tutte da scoprire.