Fedez, clamoroso assist a Tony Effe: "Non mi è simpatico ma...", Gualtieri umiliato ancora

Roberto Gualtieri - e il Pd - volta le spalle a Tony Effe. Fedez, invece, gli tende una mano. "Spezzo una lancia a favore di una persona che non mi sta affatto simpatica", ha detto il rapper milanese nel corso dell'ultima puntata del suo podcast Pulp. "Il Comune di Roma che lo invita a cantare e poi dopo cinque minuti ci ripensa? Ma dai, non rompete le scatole. A me non interessa vedere Tony Effe sul palco, ma questa storia è assurda".

Le parole di Fedez sono arrivate dopo un anno di frecciatine e accuse con lo stesso Tony Effe. I due artisti si erano resi protagonisti di un "dissing" musicale, in cui era stata tirata in ballo anche l'ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Ma poi il trapper è stato escluso dal concertone di Capodanno previsto al Circo Massimo per il 31 dicembre. Il motivo? Alcuni frase contenute nei testi delle sue canzoni offenderebbero la sensibilità delle donne. Un argomento che però non ha convinto migliaia di fan e gli stessi colleghi di Tony Effe, che hanno subito declinato l'invito di Gualtieri.

Fedez e Tony Effe dovrebbero calcare lo stesso palco all'inizio del prossimo anno. L'occasione è di quelle da non perdere. I due infatti sono tra gli artisti in gara del Festival di Sanremo 2025. Ma a questo punto vien da chiedersi se qualcuno avrà dei ripensamenti dell'ultimo minuto. In fondo perché al Circo Massimo no e a Sanremo sì?