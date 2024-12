Stefano De Martino al cinema? "Mi ha telefonato": quale regista lo ha contattato

28 dicembre 2024 a

Dopo il ballo e la televisione, Stefano De Martino potrebbe diventare anche un attore del cinema. Un'occasione - piuttosto ghiotta a dir la verità - l'ha avuta. Paolo Sorrentino, regista premio Oscar con La Grande Bellezza, gli aveva proposto una parte nel suo nuovo film Parthenope. Ma poi non se ne è fatto niente.

Pare che Sorrentino, dopo aver contattato a telefono De Martino, poi sia sparito. A raccontarlo è lo stesso conduttore di Affari Tuoi, in un'intervista rilasciata al Mattino. "Il regista, prima, mi ha chiamato per il ruolo del boss nel suo Parthenope, poi è scomparso", ha confidato lo showman. Alla fine la parte - quella del boss Roberto Criscuolo - è andata all'attore Marlon Joubert.

Ma De Martino non ha tempo per rimuginare l'accaduto. Dal prossimo 28 gennaio tornerà su Rai 2 con la nuova stagione di tutto è possibile. "Vengo dalla danza, nasco performer - ha spiegato ancora -. Come conduttore, sono veicolo del talento altrui: alzo la palla (o i pacchi), ma è un altro che schiaccia. Proprio per questo amo il teatro perché la mia anima d’artista soffriva. In scena, invece, mi espongo. Sento il brivido del fallimento. Sbircio un pensiero sui volti degli spettatori: 'Fammi vedere che sai fare'. E io faccio. E se il suo sguardo cambia, la soddisfazione vale mille share".