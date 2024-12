Carlo Conti, tam tam impazzito: "Al DopoFestival porta lei", gossip piccantissimo

29 dicembre 2024 a

a

a

Starebbe cucinando un Festival di Sanremo esplosivo e dall'alto grado di polemiche e gossip, Carlo Conti. Le ultime voci dall'Ariston riguardo al conduttore e direttore artistico che ha preso le redini della kermesse dopo l'era (trionfale) di Amadeus riferiscono di una Giulia De Lellis pronta a entrare nel cast del DopoFestival.

Non si tratta di un nome da poco: ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex concorrente del Grande Fratello, protagonista assoluta dei social (è una delle influencer più chiacchierate d'Italia) ma soprattutto della cronaca rosa, la bella Giulia è infatti fidanzata con Tony Effe, il trapper controverso ex componente della Dark Polo Gang prima scritturato e poi maldestramente silurato dal sindaco Pd di Roma Roberto Gualtieri per il concertone di Capodanno al Circo massimo. Una figuraccia bella e buona, quella della amministrazione, che non essendosi "accorta" dei testi dell'artista capitolino, famosi per passaggi particolarmente espliciti su sesso e droghe e più volte tacciati di violenza, sessismo e misoginia, ha ceduto poi in fretta e furia alle proteste delle associazioni femministe.

Non solo: Tony Effe è stato al centro dei pettegolezzi per una storia presunta con Chiara Ferragni, ormai ex moglie di Fedez, anche lui in gara a Sanremo. Il rapper milanese, mai tenero con Tony Effe, l'ha però difeso per la "censura" di Capodanno. Giulia, Tony, Fedez, Chiara. Un minestrone artisticamente discutibile ma la ricetta per fare ascolti e rimediare titoli, come suggerito da Dagospia che per primo ha lanciato l'indiscrezione sulla 28enne De Lellis, appare decisamente a prova di bomba.

Accanto a Giulia ci saranno Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli, con Mariasole Pollio annunciata come inviata del PrimaFestival. "È il DopoFestival o Temptation Island?", ha scherzato velenosamente Giuseppe Candela.