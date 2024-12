Affari tuoi, "stavano sulle pal***e anche a De Martino": disastro dopo i titoli di coda

Claudio Brigliadori 30 dicembre 2024 a

«Grande scelta del fidanzato di rimanere a casa in luogo della mammina... Fra ti stimo», commenta sarcastico un telespettatore di Affari tuoi, il quiz show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La puntata andata in onda la sera del 27 dicembre si candida a essere una delle più criticate e bistrattate della stagione 2024, trionfale dal punto di vista degli ascolti. In studio c’è Ludovica, concorrente dalla Campania, accompagnata dalla madre Marina, avvocato. Alla fine per mamma e figlia finisce malissimo alla Regione fortunata: Ludovica, in lacrime, ringrazia De Martino («Sei perfetto per questo... sei perfetto in generale») e sbaglia la scelta finale, tornando a casa con zero euro in tasca.

Sui social, nel frattempo, scatta la classica gogna per i concorrenti. In particolare, per la povera signora Marina: «Le madri sono da cancellare da questo programma, mamma mia! Ancora mi devo riprendere dal trauma della madre di Marco e c’è già questa...», «Secondo me anche a Stefano stavano sulle pal**e ste due...», «Comunque che due cog**i avere un avvocato del genere mamma mia». E via di questo (pessimo) passo.

Siccome a Natale sono tutti più buoni, tranne gli appassionati di Affari tuoi e gli utenti di X, ecco altre badilate: «Che partita... poco entusiasmante...», «Vabbè che partita dim***da», «Ma io lo sapevo che portava a casa ZERO euro», «Peccato, era così umile e simpatica... Ci ha pure fatto sapere che in Sardegna, Umbria e Valle D’Aosta ha passato delle belle vacanze», «Partita stupida e insipida». Qualcuno, però, pensa al biglietto da 5 euro che presto non sarà più sventolato. A meno che... «La corsetta dovrebbe restare anche post Epifania. Trovate qualcosa per cui Stefano possa correre per lo studio gridando».