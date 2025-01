L'anno che verrà, il retroscena sull'insulto dal palco: "A chi era diretto". Cos'è successo alle spalle di Liorni

01 gennaio 2025 a

a

a

L'Anno che verrà, il Capodanno in diretta tv su Rai Uno da Reggio Calabria ha regalato una perla che resterà negli annali della tv. A quanto pare per ben due volte nello spazio di pochi secondi dal palco è partito un insulto "teste di c***". Misterioso il destinatario dell'offesa. I sospetti però su chi ha pronunciato la frase che sta tanto facendo discutere i social si concentrano su Angelo dei Ricchi e Poveri.

Va detto che immediatamente Marco Liorni, incolpevole, si è scusato in diretta, ma la fritatta, come si dice in questi casi, era ormai fatta. E così c'è chi su X si è scatenato a ricostruire con tanto di moviolone cosa è successo alle spalle del conduttore: "Padre Marco che faceva l'omelia, Angela dietro che angelava e Angelo che sbroccava", scrive un utente postando il video della scena. Ma di fatto a quanto pare in tanti a un primo ascolto sono increduli: "Ditemi che avete sentito anche voi teste di c***", chiede smarrito un altro utente. Insomma a quanto pare alle spalle di Liorni ci sarebbe stato qualche problemino. E c'è anche chi fornisce anche una lettura diversa di quanto accaduto: "Fermate Angelo, ha urlato 4 volte testa di c*** per farsi aprire il microfono!". Secondo questa teoria che è stata condivisa su X da parecchi utenti il destinatario di quell'insulto sarebbe uno dei tecnici. Ma la verità forse non si saprà mai. Questo è anche il bello delle gaffe storiche dei concertoni di Capodanno.

L'Anno che verrà, il Capodanno in diretta tv su Rai Uno da Reggio Calabria ha regalato una perla che resterà negli annali della tv. A quanto pare per ben due volte nello spazio di pochi secondi dal palco è partito un insulto "teste di c***". Misterioso il destinatario dell'offesa. I sospetti però su chi ha pronunciato la frase che sta tanto facendo discutere i social si concentrano su Angelo dei Ricchi e Poveri. Va detto che immediatamente Marco Liorni, incolpevole, si è scusato in diretta, ma la fritatta, come si dice in questi casi, era ormai fatta. E così c'è chi su X si è scatenato a ricostruire con tanto di moviolone cosa è successo alle spalle del conduttore: "Padre Marco che faceva l'omelia, Angela dietro che angelava e Angelo che sbroccava", scrive un utente postando il video della scena. Ma di fatto a quanto pare in tanti a un primo awscolto sono increduli: "Ditemi che avete sentito anche voi teste di c***", chiede smarrito un altro utente. Insomma a quanto pare alle spalle di Liorni ci sarebbe stato qualche problemino. E c'è anche chi fornisce anche una lettura diversa di quanto accaduto: "Fermate Angelo, ha urlato 4 volte testa di c*** per farsi aprire il microfono!". Secondo questa teoria che è stata condivisa su X da parecchi utenti il destinatario di quell'insulto sarebbe uno dei tecnici. Ma la verità forse non si saprà mai. Questo è anche il bello delle gaffe storiche dei concertoni di Capodanno.