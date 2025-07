August Holmgren prende un secchio e vomita: orrore in campo

Brutta disavventura per August Holmgren durante il challenger di Lexington. Il danese stava al primo turno contro il colombiano Nicolas Mejia, poi però si è sentito male. Così ha chiesto il ritiro e, subito dopo, si è fermato a bordo campo e ha inizato a vomitare davanti a tutti gli spettatori presenti durante il match. L'arbitro scende dal seggiolone e vede il tennista prendere un enorme secchio e continuare a vomitare. Dopo pochi minuti la partita finita. L'avversario si è aggiudicato la partita.

Holmgren non è certamente un nome conosciuto al grande pubblico dei tennis. Ma di recente ha fatto parlare di sé grazie a una serie di vittorie a Wimbledon prodigiosa. Il danese, sbucato fuori dal nulla, è arrivato fino al terzo turno. Ed è stato eliminato solo dal numero otto del mondo, l'australiano Alex De Minaur. Come scrive Fanpage, in quel torneo si fece apprezzare e guadagnò più di quanto fatto in tutta la sua carriera. La sua classifica ATP è sensibilmente migliorata.

Tough scenes at the Lexington Challenger tournament. August Holmgren throws up on court while 1-5 down in 3d set vs Nicolas Mejia.



He was unable to run or play in the last set, retired after throwing up



: @ATPChallenger pic.twitter.com/INyVVmJBay