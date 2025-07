Rai 1, il gran gol del calcio femminile

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Euro donne - Rai 1)

Domenica sera si sono conclusi i Campionati Europei femminili di calcio con la vittoria dell’Inghilterra che in finale ha sconfitto la Spagna ai rigori. Per la Nazionale italiana un’ottima performance con la conquista della semifinale, battuta ai supplementari proprio dalle inglesi.

Ma, oltre alla grande prova sportiva, va sottolineato lo strepitoso riscontro degli ascolti: la semifinale giocata il 22 luglio su Rai 1 in prima serata è stata vista da una media di 4.173.000 spettatori col 27.75% di share e picchi del 32.7% nei supplementari. Ma chi ha guardato le nostre ragazze? Al top ci sono gli uomini col 34.6% di share (donne al 20.1%), i teenager 15/19 anni sono al 32%, i bambini 8/14 anni al 31.3% e i giovani 20/24 anni al 30%; over 65 al 29.4%, alti i laureati al 33.1%. A livello territoriale, il match è stato visto per lo più nelle città tra 100mila e 250mila abitanti (29.1%) mentre le Marche sono la regione più fanatica col 37.6% di share.