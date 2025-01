L'anno che verrà, il delirio social su Angela dei Ricchi e Poveri: "Si voleva tenere la bottiglia"

01 gennaio 2025 a

"Eccoli, tutti dentro", ha esclamato Marco Liorni, il conduttore de L'anno che verrà. "Mancano 28 secondi" ha poi aggiunto, mentre il countdown scorreva sullo schermo. "Aprite il microfono - ha esclamato Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri -. Teste di caz*** ho il microfono chiuso - ha poi aggiunto, tra l’imbarazzo di tutti i presenti sul palco -. Teste di cazz***". "Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, buon anno!". E via ai festeggiamenti generali.

La parolaccia dell'artista in diretta a L'anno che verrà sta facendo molto discutere. Sembra che non lo abbia fatto apposta, dato che era convinto di aver il microfono spento. Ma è curioso constatare come l'anno dei Ricchi e Poveri si sia concluso in questo modo. Insulti a parte, un altro dettaglio non è sfuggito a tanti telespettatori che hanno deciso di sintonizzarsi su Rai 1.

"Neanche ci provano a fare finta": esplode la bufera sui Ricchi e Poveri mentre cantano

Angela Brambati, mentre Sotgiu si stava lamentando dell'audio del suo microfono, teneva in mano una bottiglia. Niente di strano, in fondo è uno dei riti più comuni stappare uno spumante appena scocca la mezzanotte a Capodanno. Ma qualcuno ha ipotizzato che l'artista volesse proprio prendere il vino per tenerselo per sé. "30 secondi di delirio - ha scritto un account su X -. Angela si voleva fregare la bottiglia, lui che chiedeva di aprire il microfono con parolacce incluse".