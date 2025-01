L'anno che verrà, l'accusa pesante ai Ricchi e Poveri dopo l'insulto: "Dietro le quinte..."

01 gennaio 2025 a

A L'Anno che verrà è andato in scena tutto l'imbarazzo di Marco Liorni per un insulto che sarebbe scappato dalla bocca di Angelo dei Ricchi e Poveri. Il cantante spazientito da alcuni problemi tecnici avrebbe detto a uno dei fonici "apritemi il microfono teste di...". Parole pesanti che hanno poi costretto Marco Liorni a intervenire dopo la mezzanotte per scusarsi col pubblico. Inutile dire però che l'accaduto è diventato virale sui social e con una valanga di commenti che hanno animato e non poco il dibattito sul Capodanno in tv.

C'è chi infatti punta il dito direttamente contro il cantante dei Ricchi e Poveri: "Se urlano così dietro alle persone in diretta, non voglio immaginare dietro le quinte come trattano la gente...". Un commento questo che è stato condiviso da parecchi altri utenti su X. Ma non finisce qui. C'è anche chi ci va giù pesante e attacca a testa bassa chi si scandalizza per l'insulto: "Quanto chiasso per questa frase, che poi non è nemmeno fuori luogo: per mettere insieme una pletora di mummie cantanti per spaccarci i... l'ultimo dell anno". Insomma a quanto pare il concertone di Rai Uno ha diviso il pubblico e come sempre accade ogni primo dell'anno le polemiche non si fermano e corrono veloci sui social...