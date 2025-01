Affari Tuoi, Josè accetta l'offerta? Dopo la puntata scoppia il finimondo: "Non ragiona"

02 gennaio 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Josè. Nella puntata andata in onda mercoledì 2 gennaio infatti Stefano De Martino si è quasi commosso per la storia del ballerino concorrente che ha bisogno di un aiuto economico e di fatto accetta un'offerta di 35.000 euro lasciando di fatto al dottore il pacco da 100.000 euro. Josè ha fatto sapere di essere in cerca di una occupazione stabile e che dunque per lui i 35.000 euro erano importantissimi. Una confessione che ha commosso il pubblico presente al Teatro delle Vittorie ma che ha scatenato un dibattito surreale su X: "Il dottore per una volta che voleva aiutare il concorrente e lui accetta 30.000 euro. Ahahahahah...", tuona un utente.

E un altro arriva a rimorchio: "Eh, se te ne offre 35mila, più alto del secondo premio, di sicuro non va a rimetterci. Era più che probabile che lui avesse i 100mila... mi spiace per Jose, si è accontentato di un terzo di quello che poteva vincere".

Ma non finisce qui. C'è infine chi ha analizzato per bene la partita del concorrente: "Ma perché non ragionano mai sulle offerte del dottore, se avessero avuto 5000 non gli avrebbe mai offerto ben TRENTAMILA euro in più di quelli che avevano, e se avessero avuto 30000 non gli avrebbe mai offerto una cifra superiore". Insomma, anche questa volta è scoppiata la polemica.