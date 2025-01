L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Marco Liorni: "Gioco stupido e inutile, chiudetelo"

02 gennaio 2025 a

Giovedì 2 gennaio è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ma, nonostante le grandi novità di questa stagione, tantissimi telespettatori continuano ad attaccare gli autori. Il motivo? A detta loro i giochi sarebbero troppo difficili e, soprattutto, noiosi. Un esempio? Il "completa la frase". Molto difficile da giocare, da seguire e da capire.

In questo senso, i telespettatori di L'Eredità sembrano avere un pensiero ben preciso. "Che gioco noioso L'Eredità", ha commentato su X Grazia. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Francesco, che non risparmia pesantissime critiche al programma televisivo. "In questi giorni sto guardando L'Eredità e boh - ha scritto su X - veramente un gioco più stupido e inutile dell'altro. Quasi tutti basati su sparate a caso o - ha poi aggiunto - sulla casualità". Poi la stoccata finale: "Perché non lo hanno ancora chiuso?".

in questi giorni sto riguardando l'eredità e boh veramente un gioco più stupido e inutile dell'altro quasi tutti basati su sparate a caso o sulla casualità, perché non ha ancora chiuso? — francesco (@ffrraaa) January 2, 2025

Ma ci sono anche le incredibili gaffe dei concrrenti, che non aiutano i telespettatori a innamorarsi del programma condotto da Marco Liorni. "La colonna sonora di Flash Gordon realizzata dai Police??? Figlia mia capisco che hai studiato musica classica ma qui siamo oltre la decenza L'Eredità", ha commentato un account su X.