Sanremo 2025, Geppi Cucciari gela subito Carlo Conti: "Non mi ha mai cercata"

"Sanremo? Carlo Conti non mi ha mai cercata, ma è normale: il Festival è il sogno di chi fa televisione. Sarebbe un’esperienza indimenticabile": Geppi Cucciari lo ha detto in un'intervista a Repubblica, smentendo le voci che la volevano all'Ariston a febbraio. L'ultima volta che ha calcato quel palco, l'attrice era ospite dell'edizione condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi: "Feci un intervento di dieci minuti - ha ricordato -. Maria è stata la prima a darmi fiducia facendomi condurre un programma in prima serata, Italia’s got talent. Sono stata anche spesso ospite ad Amici".

Un progetto lavorativo in ballo, invece, è Lol 5 che andrà in onda in primavera. Oltre a lei, nel cast ci saranno Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. "È stata una sfida - ha detto a proposito di quest'avventura -. Quanto alla tentazione della risata, devo dire che aiuta avere una faccia come la mia, che sembra quella di una a cui hanno appena rubato in casa. Ho riscoperto la leggerezza e l’essenza della comicità pura. È stato come tornare alle origini del mio percorso artistico". Fondamentale per lei l'autoironia: "Prendo in giro me stessa prima degli altri: è un modo per smorzare la tensione e far sì che le persone accettino con più leggerezza le mie battute. Tuttavia, a volte, posso sembrare brusca e sbrigativa, anche se non è mia intenzione".

"La frase che mi sento dire più spesso - ha proseguito la Cucciari - è 'Come sei intelligente!' Lo dicono con un tono che tradisce stupore, quasi preoccupazione. Mi fa sorridere, ma mi fa anche pensare a quanto sia raro che l’intelligenza venga associata alla comicità". Infine, sulla collaborazione con Ferzan Ozpetek nel film "Diamanti" ha raccontato: "Ferzan mi ha scelto dopo avermi vista a teatro con 'Perfetta'. Sul set era un continuo lavoro di squadra: ogni scena poteva essere arricchita con nuove idee. Ho interpretato Fausta, una sarta fuggita da una relazione violenta, un personaggio che mi ha permesso di esplorare emozioni profonde e sfaccettate".