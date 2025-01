Casa a Prima Vista, Gianluca Torre sconvolge tutti: "Come si presenta in spiaggia"

03 gennaio 2025 a

"E dopo qualche chilometro di corsa, andiamo a vedere se è rimasto del tonno fresco appena pescato qui sul pontile di Santa Maria". Gianluca Torre si sta godendo alcuni giorni di meritata vacanza. Per riposarsi, ha scelto la spiaggia, il sole e i pesci. E in una delle sue ultime Instagram stories ha condiviso un video nel quale si mostra indaffarato a contrattare il prezzo di un tonno con un pescatore. "È di oggi", gli ha chiesto subito. "Sì, sì, è freschissimo", la replica del lavoratore. "Quanto costa?", gli ha domandato. "Cinque euro al chilo".

Ma c'è un dettaglio che ai più attenti osservatori non è passato inosservato. Gianluca Torre, nei video virali sui social, si mostra sempre vestito di tutto punto: come un dandy dell'Ottocento. Ma in spiaggia non è consigliabile esibire tale outifit. Serve qualcosa di più comodo e di più adatto al contesto. Ebbene, l'agente immobiliare di Casa a Prima Vista ha sfoggiato una maglia con lo stemma dell'Inter. Un chiaro segnale di appartenenza a un credo calcistico: quello nerazzurro.

Non è la prima volta che l'agente immobiliare più famoso d'Italia mostra ai suoi followers la sua appartenenza alla squadra di Milano. Già in passato si era fatto immortalare con la divisa di gioco nerazzurra.