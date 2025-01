Golden Globes, "Emilia Perez" vince e Luca Guadagnino abbandona la sala

07 gennaio 2025 a

Luca Guadagnino immortalato mentre abbandona la sala dove si tengono i Golden Globes Awards. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il tempismo ha sollevato qualche sospetto. Nelle immagini si vede il regista lasciare il Beverly Hilton ballroom, proprio dopo l'annuncio della vittoria della pellicola Emilia Peréz nella categoria "Miglior commedia o musical". La stessa categoria in cui gareggiava il suo Challengers. Al film di Guadagnino è andato invece il Golden Globe per la miglior colonna sonora.

L'odissea musicale di Jacques Audiard sulla transizione di genere di un trafficante di droga messicano, ha vinto anche il Golden Globe di miglior film in lingua non inglese davanti a Vermiglio di Maura Delpero, candidato italiano agli Oscar. Nella notte californiana brilla anche "The Brutalist", che a sua volta si candida a un ruolo da protagonista in vista degli Oscar aggiudicandosi il premio di miglior regia a Brady Corbet, quello di miglior film drammatico e, infine, quello di miglior attore ad Adrien Brody.

Il film narra le vicende dell'architetto ebreo Laszlo Toth, emigrato dall'Ungheria negli Stati Uniti nel 1947, ripercorrendo la sua vita dalla sopravvivenza nei campi di concentramento fino ai successi ottenuti in America nel dopoguerra. Tra i momenti più emozionanti della serata di gala spicca poi il discorso pronunciato da Demi Moore, premiata per la prima volta in carriera - all'età di 62 anni - come migliore attrice in un film commedia/musical per la performance nel film body horror "The Substance".