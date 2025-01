Affari tuoi, De Martino: "Io? Neanche un euro". E Magalli lo fulmina, cala il gelo

Roberto Tortora 07 gennaio 2025 a

Il volto televisivo dell’anno è, senza ombra di dubbio, proprio lui. Stefano De Martino, ormai padrone di casa di Affari Tuoi con ascolti record, è intervenuto in video a La volta buona, da Caterina Balivo per raccontare cosa è successo ad Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia 2025. Prima dell’inizio della serata speciale annuncia: “Il vincitore porterà a a casa 5 milioni di euro, c'è molta agitazione!".

Stefano De Martino ha raccontato a Caterina Balivo l’emozione dell’attesa: “La mia vita è cambiata molto negli ultimi mesi, non potrei chiedere di più. Siamo in quel momento della giornata in cui si sono interrotte le prove, stanno iniziando ad arrivare tutti gli ospiti di stasera, tantissimi amici. C’è Gianni Morandi, Mara Maionchi, Giovanni Esposito, Federica Nargi, Rocco Papaleo… quanti ne volete. Abbiamo venduto 8 milioni di biglietti della lotteria, 2 milioni in più dello scorso anno? Io non ci ho guadagnato un euro!”.

A questa battuta non può che replicare uno degli ospiti della Balivo, Giancarlo Magalli, che dice scherzando: “Menomale che non prendi di più, sennò ce li levano a noi”. Poi, sempre De Martino, racconta come si è preparato in estate per diventare il nuovo volto di uno dei programmi di punta della tv pubblica: “Ho passato tutta l’estate con le mani sul costume perché tutti mi dicevano 'Come farai? Come farai?'. In un modo farò! I miei genitori, i miei parenti sono tutti felici. Andare in onda tutti i giorni è bellissimo, al di là del successo del programma, a me diverte andare in onda tuti i giorni, avere l’affetto del pubblico e sapere di essere a casa del pubblico tutte le sere è bellissimo”.

Infine, scherza su Carmen Russo sulle voci di un flirt tra i due: “Ma con Caterina c'è anche una mia ex fiamma, ciao Carmen Russo! Tra le tante cose è stato anche detto che noi avevamo una relazione clandestina. Però c’è sempre un fondo di verità, lo dobbiamo dire Carmen! Lo sanno tutti! C’è stato uno scambio di persona, la tresca io ce l’avevo con Enzo Paolo, ho sbagliato persona!”.