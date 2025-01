Sanremo 2025, Lazza escluso? "Vi giuro, non so cos'è successo": bordata contro Carlo Conti

07 gennaio 2025 a

a

a

Durante una tappa del suo tour a Mantova, il cantante Lazza - tra i grandi esclusi dall'imminente Sanremo 2025 - ha sorpreso i fan con un annuncio che ha lasciato la platea di stucco. Seppur in modo informale, l’artista ha rivelato che un suo pezzo inedito, inizialmente destinato proprio alla kermesse che sarà condotta da Carlo Conti, non farà parte della gara ufficiale.

"Vi giuro raga, è una hit pazzesca, doveva andare a Sanremo quest’anno ma poi non so cos’è successo...", ha scandito forse con un pizzico di polemica Lazza, parlando con entusiasmo del brano che è stato "rimbalzato" e che insomma non arriverà all'Ariston. Tuttavia, il cantante ha rassicurato i presenti, spiegando che la canzone non andrà persa: "Va bene, non fa nulla, la canterò lo stesso alla data 0 del tour", ha promesso.

Anche se escluso dalla kermesse, Lazza non ha deluso le aspettative del suo pubblico, annunciando che il pezzo inedito sarà svelato durante la prima tappa del suo tour 2025. Ma quando potremo ascoltarlo? Per ora, la data esatta non è stata resa nota, alimentando ancora di più la curiosità dei fan. Una cosa è certa: il tour si preannuncia come uno degli eventi musicali più imperdibili del prossimo anno.

"Sono impegnato". Stefano De Martino spiazza tutti: cosa si lascia sfuggire su Sanremo

Nel frattempo, Lazza continua a collezionare traguardi degni di nota. Fresco di vittoria ai Siae Music Awards, dove ha ricevuto il premio per la Miglior Canzone Streaming Italia grazie al successo di Cenere, l’artista si conferma uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana, con alle spalle una lunga serie di dischi di platino e oro. E per i fan che attendono con trepidazione di vederlo dal vivo, Lazza ha già ufficializzato le prime due date del suo tour 2025, che si terranno in alcuni dei più grandi stadi italiani.