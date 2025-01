Casa a Prima Vista, Gianluca Torre volta pagina. Clamoroso: "Ecco il mio nuovo programma"

08 gennaio 2025 a

Manca sempre meno alla quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. Gli agenti immobiliari più famosi d'Italia - Gianluca Torre, Ida Di Filippo, Marianna D'Amico, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu - sono già al lavoro per registrare le prime puntate del programma televisivo. E, stando a quanto si apprende, non mancheranno le novità per i telespettatori.

Intanto alcune delle star di Casa a Prima Vista, diventati popolari grazie allo show, hanno deciso di intraprendere dei percorsi professionali personali. Come Blasco Pulieri e Corrado Sassu, che su Youtube hanno lanciato il loro podcast nel quale risponderanno alle curiosità dei loro fan riguardo ai segreti della loro attività. Un'iniziativa analoga l'ha presa anche Gianluca Torre. "Biscottino", come viene soprannominato dalle sue colleghe milanesi, ha lanciato il suo podcast. Si chiama Casa Perfetta. E lo stesso agente immobiliare ha svelato alcuni dettagli curiosi dal backstage.

"Gianluca, cosa stai facendo?", gli ha domandato una voce fuori campo. "Sto controllando il set di Casa Perfetta. Il mio podcast - ha replicato Gianluca Torre -. Però è ancora un po' segreto. Lo sto vedendo. Sto vedendo ancora lì l'effetto cemento. Mah, ti dispiace?". Il nuovo progetto di Torre ha trovato subito d'accordo i suoi fan, che sotto il post su Instagram hanno commentato: "Certo prontissimi a seguirti, sei unico".