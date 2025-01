Affari tuoi, Grasso su De Martino: "I piacioni non hanno mai avuto grande successo"

Roberto Tortora 09 gennaio 2025 a

Tutti vogliono Stefano De Martino, a tutti piace Stefano De Martino… viva Stefano De Martino? Non secondo Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere della Sera che ha qualche remora sulla figura del conduttore napoletano.

Grasso afferma: “Stefano De Martino, parliamone senza nulla di personale, anzi dicendo che gli hanno affidato una rubrica, Affari Tuoi, e lui è riuscito ad aumentare gli ascolti. Però siamo all'interno di un format. L'idea di parlare di lui c’è, perché la sensazione è che la Rai voglia farne la nuova star di Viale Mazzini. È, però, in grado De Martino di ricoprire questo ruolo? Io ho qualche dubbio, nel senso che – spiega il giornalista del Corriere - non mi sembra abbia un grande carisma. Fin quando c'è da fare battute con Biagio Izzo o con Francesco Paolantoni va bene, anzi sembrano quasi compagni di scuola e tutto va bene. Ma – precisa Grasso - se dobbiamo alzare un po' il livello ed entrare in una cultura spettacolare e mediale più grande, De Martino riuscirà a sopportare un tale peso? Anche qui io ho i miei forti dubbi”.

L’attacco più pesante Aldo Grasso lo riserva a questo punto, quando parla del De Martino uomo e dice: “E poi la cosa che mi lascia più perplesso è che la sua caratteristica principale è quella del piacione, è uno che fa di tutto per piacere, fa tutte quelle moine, affettazioni e ammiccamenti proprio per piacere. I piacioni nella storia della tv e dello spettacolo, però, non hanno mai avuto grande successo, perché non sono riusciti mai a fare quel salto che faccia di loro dei veri presentatori, dei veri conduttori, dei veri uomini di spettacolo. Sono pronto a essere smentito, ma non scommetterei troppo sul grande successo di Stefano De Martino come conduttore, come nuovo Renzo Arbore”.