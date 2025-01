Affari Tuoi, Roberta fa impazzire tutti dopo la puntata: "Bellissima, ma bisogna proprie essere dei..."

09 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi va in scena la serata sfortunata di Roberta dalla Sardegna. La sua partita nella puntata di questa sera, giovedì 9 gennaio, va detto, non è mai decollata. In un primo momento è riuscita a far fuori una buona parte dei pacchi blu davanti agli occhi stupiti di Stefano De Martino. Poi però qualcosa è andato nel verso storto. Infatti diverse offerte sono state rifiutate, alcune pesantissime, una su tutte quella da 40.000 euro. A questo punto però la concorrente ha cominciato a farsi tentare dai cambi.

E sul finale di partita infatti è il cambio che inguaia definitivamente Roberta. Molla il pacco dove aveva 15.000 euro e pesca quello da 500 euro. Un vero e proprio disastro. E così subito dopo è scoppiato l'inferno su X: "Cioè questa dice che il suo numero fortunato è il 5???ma non lo ha cambiato x ben 4 volte che gli è stato offerto il cambio???ma bisogna essere proprio idioti x fare certe s..e nel 5 c'erano 200.000...ahahahah...no davvero...", ha affermato un utente alzando un po' i toni della discussione. C'è chi è sconfortato: "Mi chiederò sempre qual è il senso di accettare il cambio all’ultimo colpo". Infine c'è chi la rincuora: "Roberta sempre più bella, anche nella sventura. Con una simile bellezza non servono i soldi Roberta, sarai sempre felice".