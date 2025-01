Affari Tuoi, esplode il caso su Valentina Brighindi: "Basta, così incitano i ce... sulle bellissime"

10 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Roberta. La concorrente finisce nel peggiore dei modi la sua partita e nella puntata di giovedì 9 gennaio, Stefano De Martino non può far altro che allargare le braccia. Infatti Roberta sul finale rovina tutto. Prima rifiuta offerte pesantissime da parte del dottore, una addirittura di 40.000 euro, poi, proprio all'ultimo tiro cosa fa? Cambia il suo pacco e perde così 15.000 euro vincendone appena 500.

Un vero e proprio disastro che ha colpito e non poco il pubblico a casa che ha commentato minuto per minuto la puntata di Affari Tuoi su X. Ma questa volta le polemiche che ogni sera dividono i fan del gioco dei pacchi sono scoppiate per Thanat, il ragazzo del pubblico che spesso viene interpellato da De Martino per profetizzare il contenuto dei pacchi. Come è noto da qualche settimana Thanat porta avanti la sua corte per Valentina Brighindi, la pacchista del Lazio. Poesie e dediche scandiscono le puntate di Affari Tuoi nell'attesa che la ragazza arrivi al bancone centrale per giocare la sua partita. Ma c'è chi adesso non gradisce più queste attenzioni da parte di Thanat per la giovane pacchista. E così il commento di una spettatrice è diventato virale su X: "Nono è verissimo e devono stoppare: è inneggiamento allo stolkeraggio da parte dei cessi versi le bellissime. E la gente in studio ride pure". E il dibattito sui social è diventato subito di fuoco.