L'Eredità, Tiziana fallisce la Ghigliottina e i telespettatori insorgono: "L'ha fatta Topo Gigio?"

11 gennaio 2025

Sabato 11 gennaio è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon sabato sera a tutti voi. Salutiamo subito la nuova campionessa Luisa", ha esclamato a inizio trasmissione il conduttore. "Sono più carica di ieri", ha replicato la neo campionessa. Con lei, giocano anche Alessio da Serravalle Scrivia, Tiziana da Roma, Andrea da Brescia, Simona da Roma, Annalisa da Agrigento e Giulio.

Ma, l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Tiziana, che si è presentata alla manche finale con un bel montepremi: 165mila euro. "Capire", "Inizio", "Occhio", "Claudio Baglioni", "Amico": queste le parole per giocarsi 82.500 euro. Tiziana ha azzardato "Fondo". Ma la risposta esatta era: "Solo".

Sui social, però, in tanti avevano provato ad azzeccare la risposta esatta. Qualcuno - come Giovanna e Pasquito - aveva dato la soluzione esatta. Ma tra i telespettatori serpeggia un certo malcontento. La Ghigliottina, infatti, ha sempre una soluzione troppo fantasiosa per essere individuata facilmente. "Sempre peggio questa Ghigliottina - ha scritto un utente su X -. Ma chi è l'autore di questo gioco??? Topo Gigio? Ogni sera resto di stucco quando esce la parola vincente".