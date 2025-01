Luca Marinelli, Barbara Chichiarelli: "Serie sul Duce, se ho sofferto come lui? Onestamente no"

12 gennaio 2025 a

Venerdì sera, su Sky, sono state trasmesse le prime due puntate di M-Il figlio del secolo, la fiction su Benito Mussolini ispirata al libro di Antonio Scurati. Ma prima della messa in onda, per lunghi giorni, Luca Marinelli - che interpreta il Duce - ha raccontato il suo tormento nell'interpretare Mussolini, tormento dovuto al dolore che avrebbe potuto dare alla nonna. Ma questi patemi hanno attirato molte critiche e sfottò all'attore, che francamente non risultava granché credibile.

E della serie se ne parla anche a In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini il sabato sera su La7, dove ospite in studio c'è Barbara Chichiarelli, che nella fiction interpreta Margherita Sarfatti, amante di Mussolini prima che diventasse Duce.

Gramellini riflette: "Il fascismo è tutto e il contrario di tutto. Abbiamo visto Luca Marinelli, straordinario, non ha imitato Mussolini, lo ha interpretato. Lui ha raccontato i suoi dilemmi etici nell'interpretare il suo ruolo. Tu ne hai avuti a fare la Sarfatti?", chiede all'attrice.

Bastano le prime due parole della risposta: "Onestamente no". Un discreto siluro contro Marinelli, per quanto indiretto. "Ero molto spaventata perché da subito ho capito che sarebbe stata un'operazione mastodontica, sia rispetto al tema trattato sia rispetto al fatto che per la prima volta, forse la seconda, stavo per interpretare un personaggio realmente esistito", aggiunge la Chichiarelli. "Quindi c'è un rispetto, una cura maggiore, soprattutto visto il periodo storico. Ho avuto paura di quello, ma superata questa prima paura ho capito subito che sarebbe stata una cosa grandiosa, anche perché siamo stati diretti da un grandissimo regista".

E ancora: "Il romanzo è pazzesco e ho ringraziato Scurati, è stato un romanzo necessario per il Paese. Ma la trasposizione che ne è stata fatta è magistrale", conclude la Chichiarelli.

