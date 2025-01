L'Eredità, telespettatori in rivolta contro la Ghigliottina: "Soggetto? La fiera dell'ingiustizia"

13 gennaio 2025 a

a

a

Lunedì 13 gennaio è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia. Questa nuova settimana comincia con il nuovo campione Giulio, che ieri ha trovato anche la parola finale aggiudicandosi 50mila euro", ha dichiarato a inizio trasmissione il presentatore. Questa sera hanno giocato Bianca da Prato, Stefano - "Il campione di risotti" -, Stefania da Bologna, Daniele - "Il sosia di Luca Barbareschi" -, il dottorando Giuliano e la vecchia campionessa Luisa.

A spuntarla ancora una volta è stato il campione Giulio, che proviene da Torino. Per portarsi a casa la bellezza di 21250 euro doveva trovare una parola che quadrasse con "Essere", "Controllo", "Quadro", "Politico" ed "Esposto". Non una soluzione semplice. Il concorrente ha provato ad azzardare "Gruppo". Ma non è stata una buona scelta, perché la parola giusta era "Soggetto".

L'Eredità, il miracolo di Giulio: vince 50mila euro? E dopo il trionfo... senza precedenti da Liorni

Intanto sui social diversi telespettatori si sono infuriati per questa Ghigliottina. In tanti, infatti, hanno provato ad azzeccare la parola giusta. C'è chi ha detto "Accordo", chi "Riferimento" e chi invece "Comando" o "Sistema". Tutte le opzioni però si sono rivelate errate. E così ancora una volta è montata la protesta contro gli autori. "Trasmissione L'Eredità: la fiera dell'ingiustizia e della parzialità", ha commentato su X Tonia.