L'Eredità, Lidia travolta dagli insulti: "L'apoteosi"

La fiera degli strafalcioni a L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. E i telespettatori che come da tradizione commentano in tempo reale la puntata su X non ne perdonano una ai concorrenti. La campionessa in carica Lidia scivola sulla letteratura italiana, ma non è l'unica. E piovono sfottò.

Alla Ghigliottina ci approda lo sfidante, Andrea, con 200mila euro di montepremi in ballo che diventano 50mila dopo le cinque parole indizio. Un bel grappolo. Andrea però non riesce a trovare la parola che unisca "Brutto", "Mondo", "Amore", "Conoscenza" e "Notturna". La risposta corretta è "Fame", che parecchi indovinano da casa.

"Fame troppo generica", contesta un appassionato. "Quadrano quasi perfettamente tutti e cinque con Fame - approva invece un altro -. Appunto, come scritto prima, fame di brutto... (in realtà il collegamento corretto è "brutto come la fame", ndr) e poi la fame nel mondo, fame d'amore, fame di conoscenza (la più convincente), fame notturna". Altri forniscono una alternativa invero volgarotta "Brutto PORCO, PORCO mondo, Amore PORCO, (Fare la) conoscenza di un PORCO, (Il) PORCO (agisce) in notturna".

Ma l'attenzione di tutti è sugli errori nelle manche precedenti. Lidia, come detto, confonde D'Annunzio con Leopardi e provoca una mezza insurrezione popolare. "Comunque, scambiare D'Annunzio con Leopardi è veramente la apoteosi", "La fame di conoscenza non mi pare in effetti molto applicabile alla media culturale dei concorrenti", "Magari i concorrenti avessero FAME di CONOSCENZA e soprattutto l'applicassero!!". E anche Liorni, al momento della risposta sbagliata di Lidia, esplode con un "no!" di sgomento.

Nervi tesi anche su altre questioni di cultura generale. "Le due risposte sbagliate riguardo i rifiuti raee dicono tanto, purtroppo, sull'ignoranza nello smaltire correttamente i rifiuti in Italia. E siamo nel 2025... Come si fa a pensare di buttare uno smartphone, ad esempio, nell'indifferenziata??", "Però è preoccupante, proprio a livello statistico, che tre concorrenti di un quiz basato sulla cultura generale non conoscano le basi di una pratica quotidiana come la raccolta differenziata", "Ma questi da dove sbucano, che non sanno cos'è un RAEE?", "MA SONO I RIFIUTI ELETTRONICI MANNAGGIA ALLA MISERIA", "Non fanno neanche la raccolta differenziata", "I rifiuti elettronici, all'isola ecologica". O ancora: "Un tempo gli affluenti del Po si studiavano a memoria", "Arrivo su 'affluente del Po - Arno", "Arrivo sulla B E L L I S S I M A sfida. Buonasera".