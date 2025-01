Affari Tuoi, colpo di scena: "Ma chi è questo, mai visto". Ecco chi gioca stasera

13 gennaio 2025 a

a

a

Lunedì 13 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ma prima di accogliere il concorrente di stasera, lo showman napoletano ha dato il benvenuto al nuovo pacchista della Regione Emilia Romagna. Si chiama Mario, è originario di Imola e di mestiere fa l'autista.

Il concorrente, invece, gioca in rappresentanza della regione Valle d'Aosta e fa l'agricoltore. Si chiama Andrea e, come ricorda De Martino, per l'occasione "si è vestito come una delle melanzane che coltiva". Ed è venuto a giocare negli studi di Affari Tuoi con la sorella Sinni. Lei, invece, fa tutt'altro: è una personal trainer. Il pacco da loro scelto è il numero nove.

Il nuovo concorrente di Affari Tuoi non ha trovato il favore dei telespettatori. In tanti, infatti, hanno dichiarato sui social di non averlo mai visto durante le scorse puntate. "Ma scusate - ha chiesto su X Alessia -. Chi è questo? Mai visto". Dello stesso avviso anche un altro utente: "Sera... anche il tizio di stasera non lo ricordo". "Spoileratemi chi gioca ad Affari Tuoi", la richiesta invece di Francesca. Ma c'è anche spazio per un po' di nostalgia: "Comunque da quando sono andati Antonietta, Beautiful, José, Valentina e ieri Alec, mi sembra di non conoscere nessun pacchista".