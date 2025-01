Sanremo 2025, giallo all'Ariston: "Se riesco a convincerli...", il tormento di Carlo Conti

Roberto Tortora 16 gennaio 2025 a

a

a

Poco meno di un mese ed il 75imo Festival della Canzone Italiana prenderà il via dal Teatro Ariston di Sanremo. Carlo Conti si prepara a raccogliere la pesante “eredità” lasciata da Amadeus, volato sul Nove dopo 5 edizioni della kermesse canora sotto la sua direzione.

Ben 30 saranno i cantanti in gara, tanti gli ospiti che si alterneranno nelle cinque canoniche serate e almeno due co-conduttori per ogni giornata del Festival. Conti ha annunciato al TG1 i suoi compagni d’avventura, da Bianca Balti a Cristiano Malgioglio, da Nino Frassica a Katia Follesa, poi Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Geppi Cucciari, Mahmood e, per la serata conclusiva, infine ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Tutto già svelato, canzoni comprese? No, perché c’è ancora un mistero che avvolge l’Ariston e riguarda proprio la serata inaugurale dell’11 febbraio. Chi affiancherà Conti nella conduzione durante la prima del Festival? Conti è stato sibillino e un po’ birichino e ha detto: “Condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici. La prima serata sarà molto istituzionale”.

Sanremo 2025, Lazza escluso? "Vi giuro, non so cos'è successo": bordata contro Carlo Conti

Verrebbe da pensare, quindi, che sul palco Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni proprio non ci possano salire… oppure no? Oppure trattasi di un voluto mistero scherzoso che, alla fine, porterà i due a far compagnia all’amico nello spettacolo più seguito dagli italiani? I tre negli anni sono già stati protagonisti insieme di uno spettacolo teatrale di successo in giro per lo stivale e non è detto che il trio collaudato non metta la ciliegina sulla torta di una grande carriera con la presenza all’Ariston. Panariello, del resto, non è un novizio del Festival, avendolo addirittura già condotto in prima persona nel 2006. Accanto a lui c’erano in co-conduzione Ilary Blasi e Victoria Cabello ed il Festival lo vinse Povia con il brano Vorrei avere il becco.