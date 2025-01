Fedez, fuga d'amore nelle Antille: chi è la giovanissima Matilde, scoppia la passione

16 gennaio 2025 a

Fuga d'amore per Fedez. Sull’esclusiva isola di Saint Barth, nelle Antille, il rapper pare aver trovato una nuova serenità. Al centro dell’attenzione, però, non ci sono solo le spiagge caraibiche, ma anche la sua nuova relazione. Gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi mostrano il rapper in dolce compagnia della giovanissima Matilde Caru, 20 anni.

"La coppia - si legge sul settimanale diretto da Andrea Biavardi - era già stata avvistata ai primi di dicembre, all'uscita di un ristorante milanese. E queste immagini confermano che la storia ha avuto un seguito". Insomma, sarebbe scoccata la scintilla.

Fedez non è però volato da solo ai Caraibi. A Capodanno, infatti, i suoi figli, Leone e Vittoria, lo hanno raggiunto dall’Italia. Le immagini pubblicate mostrano il calore e l’affetto che lega il cantante ai suoi bambini: tra abbracci, giochi e momenti di complicità sulla sabbia bianca, la famiglia ha salutato insieme la fine del 2024 e dato il benvenuto al nuovo anno.

Un inizio positivo per Fedez, che si prepara a tornare al centro della scena musicale. A febbraio, infatti, sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo con il brano Battito. Il rapper è uno dei protagonisti più attesi della kermesse, quest'anno condotta da Carlo Conti dopo il lungo regno di Amadeus. Sul brano che porterà in gara, ha spiegato che si tratta di "una canzone d’amore", canzone che però tocca anche temi delicati come la depressione. La notizia aveva preoccupato i fan, ma gli scatti delle sue vacanze sembrano raccontare una storia di ritrovata serenità.

Parlando del nuovo flirt, si scopre che Matilde, classe 2005, 20 anni, vive a Milano. I suoi profili social sono privati, ma alcune sue immagini hanno già iniziato a circolare. Sul suo account Instagram, per esempio, non mancano alcuni “mi piace” lasciati proprio da Fedez. Non è la prima volta che il rapper viene immortalato con la giovane compagna. Già qualche settimana fa, il settimanale Chi aveva fatto trapelare dettagli sulla loro frequentazione: "Da qualche settimana il rapper frequenta una ragazza misteriosa. Pochi giorni fa ha postato la foto di una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più. In queste foto esce da Casa Cipriani e, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c’era un fotografo, va via dal locale con la ragazza che nasconde il viso dietro una sciarpa", si leggeva sul settimanale a tutto gossip.