Affari Tuoi, la foto nel camerino di Sara: "Le vostre pacchiste preferite", poco prima della puntata...

19 gennaio 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi è stata la grande serata di Sara. Nella puntata andata in onda sabato 18 gennaio è stata davvero mozzafiato. Alla fine Sara, davanti a Stefano De Martino, ha lasciato sul banco il suo pacco con 200.000 euro per accettare l'offerta del dottore da 51.000 euro. Un ottimo gruzzoletto che ha stampato il sorriso sul volto della pacchista.

Ma dietro le quinte, nei camerini, prima della puntata, proprio Sara si è lasciata andare a qualche scatto insieme alle altre pacchiste. Selfie sorridenti posati e uno in cui tutte, con le labbra che mimano un bacio all'insù hanno riempito le storie di Instagram. Poi ci sono loro, le "pacchiste preferite", Alessia e Chiara che hanno davvero raccolto una valanga di cuoricini per gli scatti regalati ai telespettatori prima di andare dietro al bancone del teatro delle Vittorie di Roma e tuffarsi nella puntata pacco dopo pacco. Sui social è davvero scoppiata la febbre da pacchista e in tanti commentano gli scatti che le concorrenti postano sui social. Insomma un altro piccolo record per Stefano De Martino in una stagione davvero trionfale per il conduttore ma anche per il programma. De Martino a quanto pare ha anche creato un mondo-AffariTuoi che va oltre lo studio...